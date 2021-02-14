«Мама — доча»: Нюша и Симба устроили «кривляки» на камеру

Исполнительница Нюша опубликовала в личном аккаунте свежий снимок с дочерью Симбой. Двухлетняя малышка строила смешные рожицы на селфи вместе с знаменитой родительницей.

Напомним, Симба Сивова родилась в семье бизнесмена Игоря Сивова и певицы Нюши в ноябре 2018 года в Майами.

Сейчас девочка подросла и смело путешествует с мамой. Более того, сама Нюша заявляет, что ей уже есть чему поучиться у дочери:

«Мама — доча. Как классно, искренне детки выражают свои эмоции… Взрослым так — учиться… Я, например, долгое время (да и сейчас, местами) с синдромом «быть хорошей» удерживаю что-то в себе… Век живи, век учись… А что вы замечаете, наблюдая за своими малышами?».

Артистка сделала пару кадров вместе с Симбой. Девочка сидела на руках у мамы и ела мороженое. В ярко-розовой футболке и нежно-голубой бейсболке маленькая Сивова всем своим видом демонстрировала недовольство. А Нюша то показывала язык недоброжелателям, а то просто широко улыбалась, наслаждаясь моментом.

Поклонники исполнительницы отметили, что Симба стала очень похожа на свою мамочку:

«Как две капли», «Симба какая смешная», «Приколистки», «Красотки», «Близняшки».

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