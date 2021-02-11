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«Симбуля — ангелочек»: Нюша показала подросшую дочку от Игоря Сивова

Звездная наследница с большим аппетитом так покушала мороженное, что оно осталось у нее на футболке.

«Симбуля — ангелочек»: Нюша показала подросшую дочку от Игоря Сивова
Нюша с мужем и дочкой. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Анна Шурочкина, наиболее известная как певица Нюша, счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Они воспитывают двухлетнюю дочку Симбу и сейчас улетели все вместе отдыхать на Мальдивы, подальше от холодной и морозной московской зимы.

Нюша не перестает умиляться достижениям дочки. У себя в микроблоге певица часто публикует фото и видео, на которых запечатлена Симба. И на этот раз мама разместила кадры, на которых малышка забавно кушает мороженое.

«Симбуля, тебе нравится мороженое? — спрашивает мама и смеется: —Ой, ты кормишь еще рыбку Немо и Русалочку, да? Вон они у тебя на кофточке».

Симба Сивова
Симба Сивова. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

«А вообще Симбуля чаще ангелочек», — подписала милое фото дочки Нюша.

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