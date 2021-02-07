«Мой защитник!»: Ида Галич поздравила сына с днем рождения

Блогер Ида Галич опубликовала запись в первый день рождения сына Леона. Молодая мамочка показала новорожденного первенца и написала поздравительный пост.

Ида уже год находится в статусе матери, чему безмерно рада. Несмотря на то, что 2020 год на долгое время разлучил знаменитость с ее малышом, она все равно успела насладиться каждым днем с Леоном. Напомним, весной прошлого года Галич и ее бывший муж — бизнесмен Алан Басиев — заразились коронавирусной инфекцией и были вынуждены изолироваться от сына. Поэтому какое-то время мальчик жил с бабушкой и дедушкой.

«В этот день примерно в это время год назад на свет появился самый прекрасный человек на Земле. Мой мальчик! Мой защитник! Мой Леон! Мы с папой тебя обожаем. Да а что уж там!Да мы все тебя тут обожаем! Мы всегда рядом и постараемся сделать так, чтобы ты вырос достойным мужчиной, родной. Господи! Какой он был маленький», — написала Ида.

Телеведущая также показала трогательное видео, в котором держит новорожденного Леона на руках.

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