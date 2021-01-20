Ида Галич: «Сын, как и я, всем улыбается»

Блогер и телеведущая рассказала о личной жизни и о том, как заработать в соцсетях.

Феномен Иды Галич обсуждают и в финансовых, и в глянцевых журналах. Выпускница КВН стала так удачно снимать смешные ролики для Инстаграма, что ее юмор оценили и миллионы подписчиков, и рекламодатели. И вот уже Ида на третьем месте в списке топ-блогеров, которые по версии русского Forbes зарабатывают в Инстаграме больше всех в стране (с доходом в $0,85 млн в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го).

Галич ведет телепрограммы, смотрит на нас с рекламных билбордов зимней Москвы… Она стала «ролевой моделью» для женщин: простая девчонка из семьи военного успевает и зарабатывать, и сына воспитывать — на днях ее Леону исполнится год. «Телепрограмма» узнала у Иды, как стать успешной.

«В феврале будет новоселье»

— Вы сами пишете скетчи и для блога, и для телепередач. Эти навыки со времен КВН?

— Я пишу и одна, и в авторской группе. Это навык, как вы правильно заметили, из далекого прошлого — из КВН. Бывает, выходишь после редактуры, а у тебя на завтрашнюю игру только половина приветствия незачеркнутой осталась… А что тут делать? Нюни подсобрал и пошел писать все заново. Это уже потом у нас появились авторы, с кем можно было разделить бремя последней ночи перед игрой.

Сейчас я могу в авральном режиме одна писать рекламные скетчи и вайны (короткие видео на несколько секунд. — Ред.). Самое главное, чему научил меня КВН, — умению переключаться. Когда готовишься к игре, ты постоянно перескакиваешь от СТЭМа к приветствию, от музыкалки к домашнему заданию. Этот опыт работы в условиях многозадачности невероятно выручает сейчас. Я могу писать разноплановые рекламные или личные тексты практически одновременно, не теряя стиля и чувства юмора.

— Многие кавээнщики стали популярными артистами. Получается, что КВН — трамплин в шоу-бизнес?

— КВН был крутой стартовой площадкой, благодаря которой многие становились суперзвездами. Попадая из Клуба веселых и находчивых в Comedy Club, Comedy Woman, «Однажды в России» и множество других проектов развлекательного характера, люди продолжали развиваться семимильными шагами. Как мне кажется, сейчас ситуация уже изменилась, потому что КВН вовремя не переформатировали и не адаптировали к современным реалиям, поэтому новые комедийные звезды рождаются за пределами клуба.

— Блогерство — это легкие деньги, говорят некоторые. Тогда почему эти «легкие деньги» зарабатывают единицы?

— Так говорят люди, которые так к этому и относятся. Они — «недолгоиграющие» боги блогерского олимпа. Если заниматься только рекламой, то, возможно, непродолжительное время будет казаться, что это легкие и быстрые деньги. Но давайте честно: рекламных блогеров много, а личностей среди них единицы.

Быть интересным аудитории, вести ее за собой — это труд. Каждодневный, порой изматывающий. Я прекрасно осознаю, что не разгружаю вагоны и не спускаюсь в шахту, но мои смены бывают по 15 часов в сутки, и порой работаю без выходных. А между сменами еще надо найти время на согласование текста, монтажа, фото. Так что выражение «легкие деньги» никто из моей команды точно не использует.

— Сколько человек у вас в команде?

— Десять. Среди них менеджмент, соавторы, монтажер и оператор, креативные и исполнительный продюсеры. У нас нет матриархата, патриархата и деспотизма. Все мнения равны и учитываются, и, несмотря на то что последнее слово всегда за мной, оно не тоталитарно, а компромиссно.

— Как придумать ролик, чтобы его посмотрели миллионы? Что самое сложное в работе блогера?

— У меня в голове есть формула, по которой я пишу рекламные скетчи. Это в итоге должно быть жизненно, смешно и понятно зрителю настолько, чтобы он узнавал себя в этом видео. Тогда ролики работают и становятся популярными в Инстаграме. Но есть одно но.

Сейчас заказчики усложняют задачи. Раньше им было достаточно пять секунд продукта в кадре. Теперь хотят в одном ролике получить и рекламу продукта, и ведущего трейдера (магазина, дилера и т. д.), плюс условия акции, призыв к какому-либо действию — и все это нагромождается в несчастную минуту поста. Но моя формула пока, тьфу-тьфу-тьфу, работает! Вообще мне кажется, что, когда любишь свое дело, то к любым сложностям относишься как к маленьким препятствиям, которые только подогревают стремление достичь цели.

Единственное, что мне как блогеру дается тяжело — это моральный аспект производства проекта «Незвездные флюиды» (выходит на YouTube). Порой невыносимо и горько слышать истории людей, которые попали в сложные жизненные ситуации. Тяжело осознавать, как много боли и печали на земле, и далеко не всегда, к сожалению, ты можешь чем-то помочь.

— В 2020-м Forbes включил вас в рейтинг блогеров, которые зарабатывают больше всего в Инстаграме. Но при этом у вас был дом на условиях ипотеки. Закрыли ли вы ее в 2020-м?

— Да! Мне удобнее брать ипотеку и потом по возможности ее закрывать. Вся моя недвижимость — две квартиры и теперь дом — приобретены этим нехитрым путем. На дом я взяла ипотеку в феврале 2020-го, буквально за миг до пандемии, и вот в январе 2021-го я внесу последний платеж. А в феврале, бог даст, справлю новоселье.

— Вы не скрываете, что хотели бы кое-что поменять в своей внешности. Речь идет о мечте похудеть после родов?

— После родов я набрала 25 кг и почти все их уже скинула. Правда, в январские каникулы опять чуть поднабрала, но сейчас подсоберусь и снова скину! Как всякая девочка, периодически комплексую из-за отдельных частей своего тела. То кажется, что у меня очень большой нос, то что очень мощные руки и мне нельзя носить платья с короткими рукавами… Все это решаемо с помощью спорта, силы воли и умения полюбить себя. Но не буду скрывать — мне приятно, что девочка с неидеальным носом, раскосыми глазами, расщелинкой между зубов украшала новогоднюю Москву на билбордах. И сама Москва, по-моему, осталась очень довольна.

«Леон — моя копия не только внешне, но и внутренне»

— Вы говорили, что, став мамой, часто вспоминали совет Полины Гагариной: «Только не бойся ходить на работу, ты работаешь ради него». Сработал этот совет?

— Совет Полины действительно очень помог мне. Сейчас понимаю, что главное не количество, а качество времени, проведенного с ребенком. Здоровая и счастливая мама равно здоровый и счастливый ребенок. Можно впасть в депрессию, словить такую послеродовую хандру… Люди вообще недооценивают труд быть мамой.

Когда ты ходишь беременная, такая вся из себя круглая черепашка, все тебя тискают, умиляются, окружают заботой, а потом все куда-то резко исчезает. Мол, ты ж родила — так вот будь добра, трудись, справляйся, не жалуйся. Будь супермашиной! А ведь материнство — это круглосуточный труд. Нужно быть стойкой, сильной женщиной, а это очень сложно. И слава богу, что со мной была семья, которая позволила мне и отдыхать, и работать, и, главное, выстроить этот правильный баланс востребованности в жизни и любви к малышу.

— Ваши главные помощники с Леоном — ваши родители. Вы доверяете им в вопросах воспитания сына или даете им установки, как поступать в тех или иных ситуациях?

— Полностью доверяю родителям, они вырастили меня и моего брата хорошими людьми, живущими по совести, разумно поступающими. Этого же я желаю и для своего сына.

— Какой у Леона характер? Он жизнерадостный парень, судя по видео. Отдельную страничку в Инстаграме заводить не планируете?

— Леон — моя копия не только внешне, но и внутренне. К примеру, я каждое утро встречаю улыбкой — и он точно такой же, просыпается и всем улыбается. Очень коммуникабельный, идет ко всем на ручки, готов радоваться буквально всему — камешку, солнышку, новой поварешке на кухне. Страничка в Инстаграме мне кажется лишней. Если он захочет, то заведет ее себе сам, когда подрастет. Но, как и любая мама, я считаю своего ребенка самым красивым и не могу не делиться его улыбками с вами.

— Чем вас порадовал и удивил сын за последнее время?

— В первую очередь порадовал двумя новыми зубами. А вообще Лео каждый день меня чем-то удивляет, для него каждый день происходит что-то новое, сын чему-то учится. Вот сейчас Леон начал осознанно обниматься, он прижимается ко мне — и это ни с чем не сравнимые эмоции.

— Первый год после рождения ребенка — самый сложный для взаимоотношений его родителей. Вы недавно расстались с мужем. Алан общается с ребенком? Согласны ли вы с утверждением психологов, что женщине не страшно, а возможно, даже прекрасно быть одной?

— Конечно же, они видятся, общаются. У Леона всегда будет только один отец. Алан хороший отец, и я надеюсь и верю, что таким он останется всегда. А что касается мнения психологов, то все индивидуально. Я пока не могу делать выводов — мне слишком мало лет для принятия подобных решений. Поживем — увидим.

Личное дело

Ида Галич родилась 3 мая 1990 года в Германии в семье военнослужащего. Окончила торгово-экономический университет. В составе команды «Москва не сразу строилась» дошла до «бронзы» в Премьер-лиге КВН. Вела телепроекты «Орел и решка», «Ревизорро!» на телеканале «Пятница!», сейчас на этом канале Галич ведет проект «Утро Пятницы».

Смотрите также