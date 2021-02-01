«Дети от разных жен — это ого-го»: Иван Жидков показал трехлетнего сына от модели Лилии Соловьевой

Иван Жидков – дважды отец. У него подрастает дочь Мария, которую в первом браке родила Татьяна Арнтгольц. Пара развелась через пять лет брака, в 2013 году. Позже Жидков объявил о новых отношениях с моделью Лилией Соловьевой. В 2017 году она родила ему сына Степана. В своем Instagram Жидков показал фото с подросшим ребенком и отметил, насколько сложно воспитывать двоих детей от разных браков, находясь при этом в разводе.

«Есть вещи, которые должна делать мама. 100% няня с проживанием нужна. Каждый раз когда ко мне едет Степан, это для меня вызов. Одеть, раздеть, накормить. Конечно, детям нужна дисциплина и режим. Короче, дети от разных жен в разводе… это ого-го», — написал Жидков.

Некоторые подписчики поддержали актера в том, что малышу нужна няня. А другие отметили, что актер и сам прекрасно справляется с воспитанием.

«Няня будет лишней, просто супер-папа! Вы и без няни хорошо с детьми справляетесь!» — писали пользователи Сети.

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