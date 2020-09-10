«По глупости семья развалилась»: Иван Жидков рассказал, почему не женился на Лилии Соловьевой

Актер Иван Жидков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих взаимоотношениях с моделью Лилией Соловьевой. Вместе они были три года.

«У нее была очень хорошая хватка. Мы познакомились в Интернете. Все произошло случайно. Она мне очень понравилась. Я маякнул. Мы встретились и познакомились. У нас были очень хорошие моменты в отношениях. Я благодарен Лиле за нашего сына».

Иван Жидков

Как сказал актер, сейчас с девушкой он связь не поддерживает. «Что касается сына Степы, то я все для него делаю. С сыном я общаюсь по максимуму. Она разрешает. Она же не враг нашему ребенку. Одно дело наши отношения, а другое дело связь с малышом. Лиля сама приняла решение расстаться. Это была такая провокация. Все ее действия и поведение — сжигание мостов дотла. У нас была гармоничная семья. Лиля вдруг решила скорректировать семью. Сделала так, что теперь наш сын живет в неполной семье. По глупости семья развалилась, но назад ходу нет», — отметил актер.

Напомним, что Иван Жидков расстался с актрисой Татьяной Арнтгольц в 2013 году. В этом браке родилась дочь Маша. Актер также встречался с моделью Лилией Соловьевой, которая подарила ему долгожданного наследника — сына Степана. Сейчас актер, по собственному признанию, одинок.