Эвелина Бледанс в белой блузке оверсайз и широких брюках подверглась критике стилиста

Эвелина Бледанс в этом году отметила 51-летие. Многие поклонники восхищаются тем, что актриса выглядит гораздо моложе многих своих сверстниц, а также следит за фигурой. Как известно, у женщины подрастает сын Семен от бывшего мужа Александра Семина. Артистка делает все, чтобы мальчик рос жизнерадостным и счастливым ребенком. При этом она успевает строить карьеру и следить за своей внешностью.

На днях Эвелина появилась на премьере фильма «Вечер шутов, или Серьезно с приветом» в белоснежных брюках и блузке оверсайз в тон. Как оказалось, это ее повседневный образ. Этот костюм актриса позже дополнила алым плюшевым пальто и сапогами-казаками. В наряде свободного кроя она отправилась за покупками. Бледанс не удержала и покружилась у новогодней елки.

«„Не сдерживай дыхание своих лет“. Интересно, что значило это послание от мужчины в директ», — отметила звезда.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красотка», «Кошачая грация, тигриная поступь, королевская стать», «Какая ты классная, двадцатилетняя красотка!», «Как всегда, Эвелина, вы великолепны», — прокомментировали пост подписчики. А вот стилист Элла Маковей в беседе с порталом Teleprogramma.pro отметила, что образ Бледанс не самый удачный.

«Эвелина видимо вспомнила те времена, когда в роли игривой медсестры снималась в выпусках „Маски-шоу“. Вот и сейчас, прогуливаясь по ТЦ с медицинской маской в руке, она одета в очень похожий на униформу медработника костюм. Казалось бы, современный крой оверсайз: белая блузка с крупными накладными карманами и брюки свободного кроя. Но ткань жесткая, она „топорщится“, создает гротескные пропорции. Усиливает ассоциации с Красным крестом алая куртка в руках клоунессы», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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