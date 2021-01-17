«Черт любимых отраженье»: Божена Рынска показала дочь с «глазами Бэмби»

45-летняя журналистка отметила, что ее ребенок стал все больше походить на отца.

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко опубликовала в недавнем посте фотографию маленькой дочери Жени. Божена Рынска с каждым днем все больше убеждается в том, что девочка — копия своего знаменитого папы.

«В своем ребенке скорбная вдова находит черт любимых отраженье», — так подписала свежий снимок знаменитость.

Блогер часто делится фотографиями подрастающей Евгении. В этот раз мама запечатлела дочь крупным планом. При таком ракурсе сходства между Малашенко и его наследницей стали явными:

«У Игоря была привычка кривить рот. Он не всегда это делал. Есть фото, где ничего такого не заметно. И Женя точно также. Иногда обычный красивый ротик, но очень частно кривит в точности, как отец».

Поклонники светской обозревательницы согласились с наблюдениями Божены:

«Ну надо же. Как передаются даже такие милые особенности», «Симпотяжечка Женечка», «Ой! И правда. Вот как они это делают? Гены», «Безумно похожа! Вся в папу!».

Напомним, что Рынска родила Женю через год после убийства мужа. В марте малышке исполнится год.

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