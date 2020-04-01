Божена Рынска рассказала о суррогатной матери, которая родила ей дочь

Журналистка недавно стала мамой. Она призналась, что еще когда ее муж Игорь Малашенко был жив, они пытались зачать ребенка, но это оказалось делом непростым.

Божена Рынска недавно отметила 45-летие. Никто не ожидал, что в столь зрелом возрасте журналистка решится стать мамой. Год назад ушел из жизни ее муж — политолог Игорь Малашенков. Но выяснилось, что они долго мечтали о детях и прибегали к ЭКО. Правда, из-за проблем со здоровьем эмбрионы не приживались даже у суррогатных матерей. Лишь седьмая попытка оказалась успешной. 5 марта на свет появилась дочка Рынски и Малашенкова, которую назвали Женей.

Рынска на днях показала лицо наследницы. Она уверена, что кроха похожа на отца. В интервью журналистка рассказала, что имя является знаковым для их семьи, так как Евгением звали отца Малашенкова. Она сожалеет, что ее муж не дожил до рождения дочери. «И взгляд папин — умный, цепкий. Родился клон Игоря, как я и хотела. Вот моя Игоревна», — отметила Божена.

Она не стала скрывать, что четыре года вместе с супругом пыталась завести ребенка. Для этого они посещали как зарубежные, так и российские клиники. Рынска объяснила, что из-за проблем со здоровьем не стала сама вынашивать ребенка. Эмбрионы не приживались даже у суррогатных мам. «У нас было шесть выкидышей у сурмам», — отметила она. По словам журналистки, женщину, которая в итоге выносила ей дочь, ей посоветовал гинеколог. Она с ней не знакома.

«Специальные люди забрали эмбрионы и отвезли их на Север, где крепкие бабы. Они, северянки, не сибирячки — это за Петрозаводском. Там хорошая экология, сплошные леса, нет заводов, нет суеты. Там люди живут расслабленно», — пояснила Рынска.

По словам знаменитости, она не стала знакомится с той женщиной чтобы потом ее не могли шантажировать. При этом она заочно благодарна той, которая помогла ей стать мамой.