«Паханы»: Тимати и Джиган сделали совместный снимок с сыновьями в Дубае

Музыкант и бизнесмен Тимати еще недавно отмечал Новый год в компании матери своей дочери Алены Шишковой и исполнителя Филиппа Киркорова. В это время его наследник вместе с мамой Анастасией Решетовой улетели в Дубай. Модель объяснила, что Тимур Юнусов проведет праздники без сына. Однако недавно на личной странице Тимати появилось фото знаменитости вместе с малышом Ратмиром.

Примечательно, что на снимке оказался и коллега певца — рэпер Джиган. Напомним, что артист вместе со своей большой семьей тоже отдыхает в солнечном городе ОАЭ.

Тимати и Джиган гордо подняли своих маленьких наследников на руки.

«Паханы», — подписал Тимати совместный с другом кадр.

Поклонники знаменитостей заметили сходство не только между отцами, но и сыновьями:

«Они тоже совместный трек запишут?», «Когда меня не станет, я буду петь голосами.. моих детей.. и голосами их детей…», «Красавчики!», «Вот это папы! Вот это отцы», «Как же это красиво».

Отметим, что то же фото разместил в своем профиле Джиган, а также бывшая избранница Тимати — Анастасия Решетова.

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