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«Не мог смириться, что не главный объект внимания»: Решетова объяснила, почему разошлась с Тимати

Модель отметила, что рождение ребенка – это всегда стресс для родителей.

«Не мог смириться, что не главный объект внимания»: Решетова объяснила, почему разошлась с Тимати
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: Globallookpress.com

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, почему молодые родители нередко разводятся в первый год после рождения ребенка.

Комментарий Анастасии Решетовой
Комментарий Анастасии Решетовой. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

«Часто потому, что не были готовы к новому периоду в их жизни. Рождение ребенка – это не только космическая радость, но и стресс как никак. И для мамы, и для папы. Мама в шоке от бессонных ночей и гормоны скачут в течение первого года, а папа не может смириться, что он больше не главный объект внимания в семье».

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Также подписчики попросила звезду ответить, каким для нее должен быть идеальный мужчина. «Да нет идеальных. И всем надо это принять. Перестать искать принцев на белом коне. Пусть он будет не принцем, а драконом, но любимым. Я точно знаю, что смогу быть вместе только с очень сильным человеком, так как у меня характер аналогичный», — заявила Анастасия Решетова.

Анастасия Решетова и Тимати расстались, когда их сына Ратмиру не исполнилось еще и годика. Рэпер сейчас принимает участие в шоу «Холостяк», где за его сердце борются красавицы со всей страны.

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