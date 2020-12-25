«Не мог смириться, что не главный объект внимания»: Решетова объяснила, почему разошлась с Тимати

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, почему молодые родители нередко разводятся в первый год после рождения ребенка.

«Часто потому, что не были готовы к новому периоду в их жизни. Рождение ребенка – это не только космическая радость, но и стресс как никак. И для мамы, и для папы. Мама в шоке от бессонных ночей и гормоны скачут в течение первого года, а папа не может смириться, что он больше не главный объект внимания в семье». Анастасия Решетова

Также подписчики попросила звезду ответить, каким для нее должен быть идеальный мужчина. «Да нет идеальных. И всем надо это принять. Перестать искать принцев на белом коне. Пусть он будет не принцем, а драконом, но любимым. Я точно знаю, что смогу быть вместе только с очень сильным человеком, так как у меня характер аналогичный», — заявила Анастасия Решетова.

Анастасия Решетова и Тимати расстались, когда их сына Ратмиру не исполнилось еще и годика. Рэпер сейчас принимает участие в шоу «Холостяк», где за его сердце борются красавицы со всей страны.

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