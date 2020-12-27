«Наша зайка»: Алексей Ягудин похвастался спортивными достижениями младшей дочери

40-летний фигурист Алексей Ягудин после завершения спортивной карьеры активно осваивает профессию телеведущего. Однако это не значит, что у Ягудиных больше не будет медалей и кубков. В семье Алексея и его жены — Татьяны Тотьмяниной — растет следующее поколение спортсменов. Недавно их младшая дочь Мишель заняла призовое место на соревнованиях по художественной гимнастике. Об этом Ягудин рассказал в своем микроблоге.

Участница шоу «Ледниковый период» сфотографировала дочь на пьедестале. В руках у малышки была грамота, а на шее висела почетная медаль. Мишель робко улыбалась на камеру. А ее знаменитый папа, который не смог из-за плотного графика лично посмотреть на выступление девочки, написал в своем профиле:

«А тем временем наша зайка с бронзовой медалью! Поздравляю своих красавиц».

Поклонники семьи Ягудина присоединились к словам спортсмена и порадовались за малышку:

«Поздравляю ваших девочек и вас. Замечательная семья», «Как она идет красиво, прелесть!», «Папина гордость и счастье», «Так держать!», «Умница-красавица! Больших побед в спорте!».

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