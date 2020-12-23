Тотьмянина показала, как младшая дочь Ягудина оттачивает мастерство фигурного катания

Младшую дочь Татьяны Тотьмяниной и Алексея Ягудина телезрители видели в каждом выпуске «Ледникового периода». Пятилетняя Мишель появлялась на льду после каждого выступления пар и вручала им букеты. Девочка пошла по стопам именитых родителей – она также занимается фигурным катанием.

В своем микроблоге Татьяна показала, как Мишель оттачивает мастерство на улице. Ее падение позабавило звездную маму. Напомним, что у пары есть также старшая дочь. Лизе уже 11 лет. Недавно Тотьмянина побывала с ней в Париже.

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Добавим, что в «Ледниковом периоде» принимала участие и сама Татьяна. Но на одной из тренировок она получила травму и была вынуждена покинуть проект. Алексей Ягудин является ведущим шоу. Его съемки уже завершились, а в ближайшее время зрители увидят финальный выпуск проекта.

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