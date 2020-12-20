«Дал жару»: Татьяна Морозова рассказала о шалостях сына

Актриса шоу Comedy Woman привыкла, что юмора в ее жизни всегда достаточно. Работа Татьяны Морозовой связана с шутками и смешными зарисовками. Однако знаменитость не думала, что дома у нее тоже растет маленький комедийный артист. О курьезной ситуации Морозова рассказала в своем микроблоге.

Татьяна опубликовала пост, в котором написала о своем младшем ребенке — двухлетнем сыне Феде. Артистка поделилась с поклонниками историей о том, как весело она накормила мальчика.

«Федя сегодня дал жару: приготовила ему кашу, он съест ложку и идет в комнату», — заинтриговала фанатов Морозова.

Далее актриса описала самое интересное. Оказалось, мальчик решил перехитрить маму. Федя уходил к себе в комнату, а затем возвращался за новой порцией только для того, чтобы выплюнуть нежеланную кашу, пока Татьяна не видела.

«С пустя несколько таких «ходок» выяснилось, что он выплевывал ее в углу своей комнаты », — объяснила Морозова.

Артистка была удивлена такой выдумке сына, поэтому она спросила своих подписчиков, случалось ли подобное с их детьми:

« Какие причуды выдают ваши дети?».

« Выкидывали кашу в миску кошке, а сверху присыпали ее кормом», — поддержали кумира поклонники.

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