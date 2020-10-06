«Порой жаба»: актриса «Comedy Woman» сравнила себя с животными

37-летняя участница комедийного шоу «Comedy Woman» воспользовалась приложением для фотографий в Instagram. Жена бизнесмена Павла Титорова, как и другие знаменитости, любит менять свою внешность. Недавно на личной странице Татьяны Морозовой появились фотографии артистки с изображением животных. По мнению программы по сравнению лиц, актриса похожа на коалу и лягушку. Об этом Татьяна написала в своем микроблоге.

«Зачастую я пушистая мягкая коала, а порой настоящая жаба», — пошутила экс-участница команды КВН «Лица уральской национальности».

Ведущая проекта «Яжемать» на телеканале «Супер» по результатам фотоанализа спросила мнение о снимках у своих подписчиков. Поклонники были приятно удивлены самоиронии актрисы и даже написали о своих скрытых альтер эго:

«Ой, Вы смешная, а я бываю и змеей» , «Таня, я Вас обожаю!», «Ага, точно. Тоже бываю, как зверюга», «Татьяна, согласна с Вами».

Напомним, что Татьяна Морозова некоторое время не принимала участие в проекте Натальи Еприкян на ТНТ. Актриса уходила в декретный отпуск. После рождения второго ребенка в мае 2018 года Морозова стала работать еще и на телеканале «Супер». Там женщина ведет передачу о материнстве и воспитании детей.