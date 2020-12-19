«Разъяренный бычок»: муж Ксении Бородиной показал, что происходит в доме в отсутствие жены

Пока Ксения Бородина прощается с проектом «Дом-2», в ее собственном доме происходит хаос. Вернее, его создает ее младшая дочь Теона. Малышка давно считает себя взрослой, поэтому больше не желает носить детские платья и юбки. Тея направилась в гардеробную родительницы, чтобы подобрать подходящий для нее модный образ. Об этом в личном микроблоге рассказал отец девочки — бизнесмен Курбан Омаров.

Муж Бородиной часто записывает шалости дочки на камеру. В этот раз он застал Теону среди нарядов Ксении. Девочка надела мамины футболку и сапоги. Но тут же решила снять обувь. Дочка телеведущей посчитала их недостаточно хорошими. Она стала выбирать дальше. А ее папа в это время спрашивал маленькую модницу, не боится ли она гнева мамы. Вначале Тея не придала этому значения. А потом остановилась и задумалась.

«Мама меня не поругает? Мне конец», — озвучила Теона собственный приговор.

Курбан Омаров только посмеялся и попросил дочку не приписывать его к своим «преступлениям».

«Забегает в мамин гардероб, как разъяренный испанский бычок, и начинает все жадно мерить», — написал в публикации предприниматель.

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