«Сыночки и лапочка дочка»: Орбакайте собрала всех внуков Пугачевой за одним столом

На одной из фан-страничек Кристины Орбакайте появилось ее редкое семейное фото, которое ранее сама певица публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры поп-дива предстала со своими детьми, запечатлев на одном снимке всех внуков примадонны отечественной эстрады. Не секрет, что дочка артистки Клавдия Земцова всего на полтора года старше младших детей именитой бабушки — двойняшек Гарри и Лизы, которым в сентябре исполнилось по семь лет.

На завтрак к звездной маме забежали и старшие дети: Никита Пресняков и Дени Байсаров. В одном из интервью певица призналась, что теперь, когда ее сыновья выросли и стали самостоятельными, ей сложно собрать их всех за одним столом.

«Счастливое утро мамы!! Сыночки и лапочка дочка», — отметила певица.

Напомним, что сына Никиту певица родила от музыканта Владимира Преснякова – младшего, в отношениях с бизнесменом Русланом Байсаровым на свет появился ее второй сынишка — Дени, а от предпринимателя Михаила Земцова она родила дочку Клавдию.

Смотрите также: