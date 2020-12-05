«Какой я буду тещей»: Ксения Бородина поговорила с дочерью о женихах

Четырехлетняя Теона Омарова поспорила с мамой по поводу своего будущего.

Телеведущая Ксения Бородина часто записывает забавные ролики со своими дочерьми. Особенно это касается младшей — Теоны. Девочка то устраивает веселые танцы для мамы, то раскрашивает питомца Берта красной помадой.

В общем, скучать Ксении с малышкой точно не приходится. Недавно знаменитость разместила на своей странице в сети новое видео. На нем Теона Омарова готовила для Бородиной сюрприз.

Вначале Ксения просто поинтересовалась, чем же занята ее дочь. Оказалось, что Теона лепит из пластилина подарок для мамы. Чуть позже ведущая проекта «Дом-2» решила узнать, будет ли Теона готовить настоящие кулинарные шедевры для любимой родительницы.

Девочка дала утвердительный ответ. А вот для будущего мужа, как оказалось, Теона Курбановна готовить не собирается. Малышка твердо решила, что ей неинтересны женихи.

«Я с мамой буду жить!», — заявила Теона.

Однако позже девочка сдалась и призналась под натиском Бородиной, что подумает о муже.

«Про будущее немного поговорили, а то мать уже переживает. Ох, интересно, какой я буду тещей, есть предположения?», — спросила своих поклонников Бородина.

Подписчики Ксении мгновенно озвучили свой вердикт:

«Шикарной и требовательной», «Тещей Вы будете хорошей», «Умеющей давать дельные советы».

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