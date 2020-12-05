«Он все понимает»: Анна Нетребко рассказала о сыне

Народная артистка РФ Анна Нетребко в 39 лет родила мальчика по имени Тьяго. Ребенок появился на свет с особенностями развития. Несмотря ни на что, оперная певица уверена в успехе сына. В одном из последних интервью исполнительница заявила о прогрессе наследника баритона из Уругвая — Эрвина Шротта.

Сейчас сыну Нетребко 12 лет. Он растет в доме приемного отца — мужа Анны — музыканта Юсифа Эйвазова. Унаследовав от родителей любовь к музыке и отличный слух, Тьяго с удовольствием посещает уроки игры на тромбоне. Однако, по словам знаменитости, мальчик пока не планирует становиться профессиональным музыкантом. Тьяго мечтает о работе аниматора. При этом, как отмечает каммерзенгер Венской государственной оперы, Тьяго начал показывать свой характер. Как и все подростки, он не желает слушать родителей и часто отвлекается от учебы.

«Он же хитренький! Аутист — аутист, но когда ему что-то надо, он все понимает», — призналась Анна в эфире «Открытой студии» на телеканале «78» .

Также Нетребко добавила, что не считает своего ребенка беспомощным. Тьяго изучает искусство, выполняет домашнее задание, проявляет заботу и ласку по отношению к членам семьи.

«Детям с аутизмом не нужна никакая медицина. Таким людям можно лишь дать возможность работать и жить самостоятельно», — уверена знаменитость.

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