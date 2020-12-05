Утеплилась: Нетребко в дутом пуховике молочного цвета отправилась на прогулку по Петербургу

Оперная дива выдержала свой аутфит в светлых тонах, дополнив его серыми ботинками и сумкой из денима.

Анна Нетребко в конце ноября стала лауреатом премии К.С.Станиславского и получила награду «За выдающиеся творческие достижения в мировом оперном искусстве». Звезда украсила своим присутствием церемонию в Большом театре. А позже поспешила в Петербург, где ей предстояло выступить на сцене Мариинского.

Звезда мировой оперы обожает изучать достопримечательности тем городов, по которым гастролирует. И хотя в Северной столице артистка провела студенческие годы, обучаясь в Санкт-Петербургской консерватории, она не упускает возможности вновь посетить знаковые места.

Накануне артистка прогулялась по Невскому проспекту. Для выхода в свет Нетребко выбрала однотонный аутфит молочного цвета – дутый пуховик, брюки и шапку. Завершили образ и сделали его интереснее серые замшевые ботинки на шнурке и сумка из денима.

Также певица заглянула в храм Спаса на Крови. Дива побывала внутри православного мемориала, запечатлев на память интерьеры музея, а позже сделала снимок на фоне собора.

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