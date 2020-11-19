«Этот взгляд лечит все»: Ильиных показала, как разбирает подарки с сыном от Полунина

В новом телесезоне олимпийская чемпионка Елена Ильиных принимает участие в шоу «Ледниковый период». Пару фигуристке составляет певец Влад Топалов. Тренировки отнимают практически все время звезд. Но ставшая в этом году мамой, Ильиных старается каждую свободную минутку посвящать наследнику – сыну Миру от танцора Сергея Полунина.

Недавно Ильиных признавалась, что до появления на свет первенца терпеть не могла мам мальчиков. А сейчас сама стала «той самой», которая невероятно обожает своего сына. В новой публикации она поведала поклонникам, что рядом с малышом ей становится легче.

«Когда расстраиваешься и думаешь, что утро пошло не так, этот взгляд лечит все», — подписала снимок с Миром молодая мама.

А позже вместе с крохой Елена села разбирать подарочки, которые сынишке привез папа. Напомним, что Ильиных и Полунин познакомились в соцсети в 2018 году, стали встречаться. Первенец у пары родился десять месяцев назад.

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