«Меня всегда раздражали мамы мальчиков»: Ильиных призналась, что сама стала «той самой» матерью

Накануне сыну Олимпийской чемпионки Елены Ильиных и танцору балета Сергея Полунина, Миру исполнилось 10 месяцев. Мальчик перед этим впервые побывал на льду вместе с мамой – родители захотели, чтобы у их крохи в скором времени появилось свое хобби.

У себя в Instagram Ильиных регулярно показывает мамские будни. И неожиданно для себя обнаружила, что превратилась в «ту самую» из числа матерей, которые в прежние времена ее раздражали.

«Меня всегда раздражали мамы мальчиков. «Мой сыночек такой, ой дай попу поцалую». И не успела я обернуться, как сама стала «той самой» мамой», — призналась фигуристка.

Девушка души не чает в сынишке и обожает проводить с ним все свободное время. Которого, к слову, у нее не так много: она участвует в телепроекте «Ледниковый период». Пару ей составляет певец Влад Топалов.

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