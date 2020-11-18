«Надо быть интереснее айпада»: Дибров поделился опытом, как отвлечь детей от гаджетов

Телеведущий и многодетный отец Дмитрий Дибров обозначил главную проблему современных школ и родителей — отвлечение детей от гаджетов. По мнению звезды, запретительные меры малоэффективны, так как юное поколение умнее своих «предков» и обязательно найдет способ обойти запрет.

«Надо быть интереснее айпада, а вот это уже трудно. Тут уже самому папаше придется окончить школу молодого артиста, придется почитать книги, чтобы вычленить, какие могут быть интересы у ребенка. Надо этим заинтересоваться», — поделился опытом Дибров в свежем интервью Teleprogramma.pro.

По словам Дмитрия, если отец не знает, чем развлечь детей, то добро пожаловать за советами в Интернет. Сам ведущий по вечерам пересматривает с наследниками фильмографию Чаплина, читает Даниила Хармса и Корнея Чуковского, слушает «битлов» и Deep Purple. Недавно по требованию сыновей семья стала коллективно смотреть «Гарри Поттера». Дибров отмечает, что просмотр кино должен обязательно проходить семейно. Единоличный просмотр фильмов, по его мнению, — это признак одиночества.

На вопрос о круге общения детей ведущий ответил, что у него дома бывают только «отселекционированные годами» талантливые люди. Так что наследники звезды с малых лет вращаются в кругу незаурядных творческих людей. Глядишь, через несколько лет они тоже станут артистами.

Напомним, Дмитрий Дибров счастлив в четвертом браке с моделью Полиной Дибровой, которая родила ему троих сыновей: Сашу, Федю и Илью. Кроме того, от предыдущих браков у ведущего есть взрослые сын и дочь.

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