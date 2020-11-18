В этом телесезоне ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» удивил зрителей невероятным преображением. Благородная седина, щетина — таким Диброва, который на днях отпраздновал 61-летие, мы еще не видели.

«Седина — как орден, ее надо заслужить»

— Дмитрий, ваш новый имидж не остался незамеченным. Женщины не скупятся на комплименты, мужчины хотят сделать с собой что-то подобное. Как возникла идея столь резко преобразиться?

— Честно сказать, голова-то моя мне не принадлежит. Мне принадлежит только ее внутреннее содержание, а ее внешнее описание — такая же часть студии, как, например, монитор или кресло. Приходится думать каждый новый сезон, что нового мы предложим нашему зрителю в этой уже довольно известной многие годы программе.

Надо что-то придумывать. А на телевидении есть правило: абсолютно любой предмет, помещенный в кадр, становится агентом влияния. Поэтому даже такие мелочи, как новые желтые очки, могут быть новостью, попав на экран. Так что пришлось думать. Я решил обратиться за советом к очень уважаемой мной коллеге, ведущей «Модного приговора» Эвелине Хромченко. И спросил: «Что будет, если я прекращу по останкинской традиции красить волосы?»

Если я услышу, что волосы красит, например, чиновник, я удивлюсь. Другое дело, когда закрашивает седину актер. Это ему положено по профессии. Сегодня он играет Ромео, а завтра — короля Лира. Актер может и облысеть за три часа, если это нужно для роли. Я красил волосы потому, что это делают многие мои коллеги. Но Эвелина мне сказала: «Вы одна из пяти самых влиятельных медиаперсон на отечественном телевидении — внешние аттракционы уже не нужны». Ну, может быть, и правда. Я попробовал.

— Вам новая стрижка и седина к лицу!

— И мне кажется, что эта моя седина вступает в резонанс с программой «Кто хочет стать миллионером?», где в прайм-тайм в субботу в моде ум. Поэтому и в резонансе внешний атрибут мудрости — седина. Кстати, еще в 60-е годы совсем молоденькие девушки обливали голову фиолетовыми чернилами, чтобы цвет напоминал фиолетовую седину.

И вот поэт Михаил Светлов, глядя в окно на проходящую такую даму, заявил: «Седина — это как орден, ее надо заслужить». Среди молоденьких дам эта мода вдруг образовалась и в 2000-х годах, когда стало престижно быть умным, а не ездить на сверхдорогих тачках, всем своим видом демонстрируя, каким образом эта тачка тебе досталась.

— У вас ведь, кажется, и черты изменились…

— Я меняю оправы. Что же касается растительности, то тут Эвелина Хромченко сказала, что старость подходит как раз с нижней трети лица. Женщины прибегают к филлерам (инъекции различных препаратов. — Ред.), вкалывают что-то такое.

А вот у мужчин есть прерогатива — трехдневная щетина. Эвелина утверждает: «Это как пудра, как косметический тон для женщины». То, что женщина делает, обсыпая кожу пудрой, у мужчин делает природа, обсыпая его растительностью. Без помощи профессионального косметолога не обошлось, но никакого хирургического вмешательства, естественно, не было.

— Прошлой осенью вам исполнилось 60 лет, и за минувший юбилейный год вы заметно похудели. От многих привычек пришлось отказаться?

— Так ведь я же пережил инсульт в этом самом юбилейном году. И, конечно, это очень серьезно повлияло абсолютно на все. В частности, я теперь не пью и не курю. Ну что бы еще на свете могло меня заставить бросить сигарету или отказаться пропустить с друзьями вечерком 50 граммов под хорошую закуску?

— Рады, что теперь не зависите от этого?

— Да я и не зависел. В запои я не уходил, как иные коллеги… Но, конечно, что и говорить, это требует усилий и воли. Кто скажет, что это легко, тот, конечно, не ответит на вопрос, откуда тогда такие деньги у всех, кто продает всякие пластыри и пилюли от никотиновой зависимости?

«Родители должны быть интереснее айпада»

— Для многих родителей заставить детей учиться — проблема. Ваши сыновья с удовольствием ходят в школу?

— Любой бы с удовольствием ходил в такую школу, где их учат рок-н-роллу, поэзии, где гончарная и ювелирная мастерские (для мелкой моторики), где занятия спортом…

Ясно, почему дети будут в такой школе сидеть до упора. И они страшно расстраиваются, когда из-за этого карантина в школу не приходится ходить. Они как раз очень хотят в школу. Потому что там налажена невероятная, веселая, содержательная, игровая педагогика.

— Как у вас устроено домашнее образование детей, помимо школы?

— Исключительно добровольно. И школа, и семья сегодня имеют проблему — что делать с айпадом и айфоном? Многие прибегают к запретам — не больше 20 минут в день. Но дети сумеют это обойти — они тут умнее, чем родители. Что же делать?

Надо быть интереснее айпада, а вот это уже трудно. Тут уже самому папаше придется окончить школу молодого артиста, придется почитать книги, чтобы вычленить, какие могут быть интересы у ребенка. Надо этим заинтересоваться.

Кстати, тут молодой папаша не один — у него в руках целый интернет. Вот придут ребята из детского сада и школы: чем ты их будешь развлекать сегодня вечером? Ответ: «Вот еще! Я что, клоун?!» Ну тогда сиди и участвуй в идиотских дискуссиях на тему: как бы нам отвлечь детей от айпада. Мои дети знают и любят всю фильмографию Чаплина. Мы с ними вечерами изучаем литературу — и Даниила Хармса, и Корнея Ивановича Чуковского. Слушаем и битлов, и Deep Purple.

— Какие фильмы, помимо шедевров Чаплина, с сыновьями смотрите?

— Позавчера мы по требованию Феди начали просмотр «Гарри Поттера». Вот будем по 40 минут каждый вечер смотреть. Знаете почему? Потому что мы — семья. В одном из фильмов так формулируется одиночество: «О, даже не с кем кино посмотреть!» У Евгения Александровича Евтушенко есть фраза о том, что неприлично в кино ходить одному.

Кино — как мерило, бобыль ты или семью сумел создать. Или хотя бы не одинок. Это символ одиночества и неустроенности, когда сидит человек в кино один. Либо он шпион.

— То есть у вас семейный кинопросмотр в обязательном порядке?

— Да! Это мы с детьми обязательно делаем. Современный телевизор — это же не только Останкинская башня, это большой палец твоей правой руки. Именно ты верстаешь свой телевизионный вечер. Зачем вы выбираете омерзительные склоки, как на коммунальной кухне? Смотрите телевикторину «Кто хочет стать миллионером?» — и весело будет, и поумнеете.

— Круг общения важен при воспитании детей?

— Конечно! У нас дома бывают только отселекционированные годами люди. Многие с незаурядными талантами. Например, как у крестного отца Илюши, народного артиста нашей страны пианиста Юрия Александровича Розума.

— А среди коллег по ТВ у вас есть друзья?

— Друг — это тот, о ком тебе интересно думать, о ком ты с любовью вспоминаешь. Вот мы ходим на семейные праздники друг к другу с Леночкой

Малышевой, Валдисом Пельшем, Яной Чуриковой, Сашей Акоповым, с генеральным директором «Академии российского телевидения» Этери Михайловной Ливиевой. С этими замечательными коллегами мы друзья.

«Клуб Полины — спасение для женщин с Рублевки»

— У вашей супруги Полины есть интересный проект — клуб для обеспеченных женщин с Рублевки, где проходят различные образовательные и развлекательные мероприятия. Это для души? Или все же бизнес?

— А вот это тот редкий случай, когда совпадает и кекс, и секс. Конечно, это дело прежде всего для души. В начале рассуждали так: ну что она сидит дома? Полине же еще не так много лет, чтобы было интересно в кабинете.

Вместе с тем не всякий способ заработка денег органичен для нашей жизни. Честно сказать, деньги — не настоятельная необходимость. Я все так устроил, чтобы свободное время Полины принадлежало бы лично ей.

— Вы имеете в виду, что у вас есть помощники по хозяйству в доме?

— Конечно. Так вот, клуб, который создала Полина, очень интересен, так как его участницы — рублевские жены. Нравится нам это или нет, но рублевская жена — человек уж точно незаурядный. Как правило, их мужья — успешные, много знающие и умеющие люди. За многими из них стоят женщины, которые довели мужчину не только до загса, но и до победы в жизни. И вот мужья руководят крупной организацией или бизнесом, дети в школе.

Что делать женщине? Дома сидеть? Она сразу перестанет быть интересной для своего мужа. И тут на помощь приходит клуб Полины Дибровой. Там люди читают литературу, изучают живопись, дискутируют с психологами. Там сексолог читает лекции, шеф-повар дает мастер-классы по кулинарии. Ну и, конечно же, в клубе проходят праздники — девичники.

Опыт клуба Полины Дибровой показывает, что с замужеством жизнь не только не заканчивается, а, наоборот, лишь начинается.

— Вы с Полиной женаты больше десяти лет. Когда только отношения начинались, супруге пришлось наверняка много изучать, читать, чтобы соответствовать вашему уровню?

— Да, конечно. Более того, сегодня это все делают наши с ней дети. Я ведь на Полине, между прочим, оттренировывал педагогику. И теперь я прекрасно знаю, как обучать детей.

Потому что в свое время я эти же умные вещи говорил их маме без того, чтобы ей наскучить. Ведь нет же ничего омерзительнее скучных лекций, какие бы содержательные они ни были. Поэтому теперь мне с детьми легко.

Личное дело

Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Окончил отделение журналистики филологического факультета РГУ. На телевидении с 1987 года. Член Академии российского телевидения. В настоящее время ведет программу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. У Дмитрия есть взрослые сын Денис и дочь Лада от предыдущих браков. Сейчас с супругой Полиной, победительницей конкурса «Миссис Россия-2017», воспитывает троих сыновей — Сашу (10 лет), Федора (6 лет) и Илью (5 лет).

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