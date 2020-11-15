«Развлекаемся как можем»: Агата Муцениеце устроила вкусный челлендж для детей

31-летняя актриса показала, во что играет с сыном и дочерью.

В семье исполнительницы главной роли в сериале «Закрытая школа» принято устраивать игры и конкурсы. Агата Муцениеце, несмотря на рабочий график, не обделяет вниманием дочь Мию и сына Тимофея. Молодая мамочка постоянно придумывает что-то новое, чтобы удивить детей.

В последних публикациях личного профиля актрисы появились два видеоролика с одинаковыми названиями «Развлекаемся как можем». В одном главным героем выступил семилетний Тимофей, а в другом — четырехлетняя малышка Мия. Брат и сестра по очереди с закрытыми глазами пробовали разные блюда и снеки от мамы.

«Итак, мы снимаем веселый челлендж. Тимофей должен попробовать еду закрытыми глазами и угадать, что это такое», — объяснила поклонникам Агата.

Нужно отметить, что мальчик справился с испытанием мамы. Единственное, что сын актера Павла Прилучного забыл название орехов, которые попали к нему в рот.

«Фигушки», — ответил он на подсказки Муцениеце.

Агата рассмеялась и исправила вариант сына на «фисташки».

Мия тоже не поддалась на хитрости мамы и смогла проглотить даже чеснок. Но одно блюдо девочка все же не угадала. Трудность в распознавании у Мии вызвали яблочные оладушки от Агаты.

Подписчики Муцениеце остались в восторге от такой игры.

«Тест на коронавирус пройден», , «Молодцы! Хорошая идея провести прекрасное доброе утро!», «Видеоурок, как накормить ребенка», — написали фанаты артистки в комментариях под видео.

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