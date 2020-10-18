Мамин день: Агата Муцениеце провела время с детьми

Бывшая жена актера Павла Прилучного прекрасно проводит время в компании сына Тимофея и дочери Мии. Агата Муцениеце веселится наравне с детьми и не стесняется этого. Недавно артистка гуляла вместе со своими малышами целый день.

Муцениеце и покормила лошадей, и выбила страйк в боулинге, и даже успела омолодиться в бане. Фотоотчетом насыщенного дня она поделилась в личном профиле.

Веселый уикенд исполнительница роли Даши Старковой в сериале «Закрытая школа» начала с конюшни. Девушка рассказала, что сильно любит лошадей. Ей нравится успокаивающая энергия этих животных, именно поэтому она привела к ним детей.

Отметим, что Муцениеце отдохнула с детьми в подмосковном курортном отеле. На его территории 7-летний Тимофей Прилучный даже смог покататься на лошадях.

А после пет-терапии молодая мама с сыном направились в боулинг. Тимофей доказал Агате, что умеет играть не хуже ее. Но в конечном итоге Муцениеце выиграла, а сын с достоинством принял поражение. Кстати, играли они на щелбаны.

Не забыла знаменитость и про дочь. Вместе с 4-летней Мией Агата посетили спа-процедуры. Актриса рассказала в Stories своего аккаунта о процедуре «омоложения». А Мия даже пошутила по этому поводу.