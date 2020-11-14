Как две капли: дочь Алены Шишковой доросла до маминого гардероба

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати — Алена Шишкова— недавно отпраздновала свой день рождения. Этот праздник она отметила в кругу близких, в том числе вместе с единственной дочерью — Алисой Юнусовой.

В одной из последних публикаций личного профиля знаменитости появилась фотоподборка Алены и Алисы. Шишкова сделала несколько селфи в зеркало рядом с малышкой, а также показала модное преображение дочери основателя музыкального лейбла Black Star.

Отметим, что вторая вице-мисс России — 2012 часто публикует фотографии с наследницей Тимати. В свободное от учебы и занятий танцами время Алиса Юнусова встречается либо с бабушкой и знаменитым папой, либо устаревает «девичьи» посиделки с мамой. Алена неоднократно отмечала в своим микроблоге, что с дочерью у них дружеские взаимоотношения. Разница в возрасте не мешает им даже носить одинаковые вещи.

Так, Алиса решила примерить мамины красные туфли на высокой шпильке. Занятия акробатикой и балетом дали о себе знать — малышка абсолютно естественно чувствует себя на каблуках. Алена только открыла рот от удивления. Примечательно, что Шишкова надела точно такую же футболку, как и Алиса. Вот только низ для лука модницы выбрали разный. Мама отдала предпочтение узким джинсам скинни черного цвета, а дочка нарядилась в такого же цвета мини-юбку.

Многие поклонники Шишовой и Юнусовой остались в восторге от образов.