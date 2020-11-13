Счастливая мама: Вилкова запечатлелась на редком фото с детьми от Любимова

Союз Екатерины Вилковой и Ильи Любимова был заключен в 2011 году. У пары подрастают двое детей — дочь Павла, которой уже восемь лет, и сын Петр, которому исполнилось шесть лет. До недавнего времени актриса скрывала детей от публики, но теперь делится совместными снимками в своем инстаграме.

«Какие красивые! Какие детки уже взрослые! Счастья вам!» — писали пользователи Сети.

Недавно Вилкова рассказывала своим фанатам, что в первый день нового года на экраны выйдет анимационная сказка с ее участием — «Последний богатырь». К слову, в ее новой серии появится и новый персонаж. Это будет Колобок, которого озвучил Гарик Харламов.

Отметим, что ранее своих детей в микроблоге показала и Надежда Михалкова. Актриса запечатлела, как ее дочка Нина и сын Ваня танцуют под ритмичную музыку. Младшие наследники режиссера Резо Гигинеишвили растут очень подвижными и любознательными.