Екатерина Вилкова запечатлела подросшую дочку в джинсовых кюлотах, как у Лизы Галкиной

Екатерина Вилкова давно стала любимицей у многих зрителей. Она играла в сериале «Отель Элеон», а потом получила роль в диснеевском фильме «Последний богатырь». Мало кто знает, что девушка замужем за Ильей Любимовым. Они вместе уже девять лет. У пары подрастают дети: восьмилетняя Павла и шестилетний Петр. Еще недавно супруги скрывали лица наследников, но теперь даже берут их на съемки совместных модных фотосессий.

Осенью Вилкова показывала снимки, на которых позировала с мужем и детьми на природе. Они похвастались стильными нарядами в одной цветовой гамме. А на днях актриса запечатлела дочку в машине. Кроха сидела с телефоном в руках. она предстал в розовом бомбере и джинсовых кюлотах, которые в тренде не первый сезон. Павла выглядела очень серьезно, что отметила и ее мама, и поклонники.

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К слову, в таких же джинсовых кюлотах по дому ходит дочка Аллы Пугачевой Лиза Галкина. Девочка полюбила такой фасон. Не исключено, что она взяла пример со своей мамы, которая для многих давно стала иконой стиля.

Кажется, что и наследница Вилковой теперь не снимает кюлоты. Позже актриса устроила домашнее чаепитие, собрав за столом уже не только дочку, но и сына. На фото девочка снова предстала в кюлотах. На этот раз она надела темно-синие брюки.

«В сегодняшнем современном мире так много суеты. И очень важно иметь хоть какую-то традицию, чтобы собираться с детьми», — отметила артистка. «Павла накрывает на стол, достает наш семейный чайный сервиз, расписанный вручную… Дочка с трепетом относится к каждой чашке, каждому блюдцу. А вот сын отвечает за сладкое… благодаря ему у нас всегда на столе конфеты, вкусняшки и бабушкино варенье», — рассказала Вилкова.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Как Павла и Петя выросли», «Дочка как на вас похожа! Не знала, что у вас двое детей и уже такие взрослые», «Дочка на папу похоже, а сын на вас», «Такие красивые. Безумно милая и уютная фотография», — прокомментировали пост подписчики.