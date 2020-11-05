«Местечко уже выделила»: Роза Сябитова собирается строить домик для будущих внуков

Осень 2020-го телеведущая Роза Сябитова проводит за городом на самоизоляции. Знаменитой свахе нескучно одной в своем поместье, она занимается хозяйством, благоустройством участка, посадками и многочисленными животными. А еще у телезвезды наконец появилось время, чтобы сесть за книгу «Женщина 50+. Как жить дальше?»

Сябитова поделилась с сайтом Teleprogramma.pro, что даже в магазин не ходит, выезжает только на съемки. Дети приезжают к ней иногда на недельку, но уже на четвертый день хозяйка начинает уставать от их шумных компаний.

Летом ведущая выдала замуж свою дочь Ксению и теперь морально готовится к появлению внуков. Уже думает, что еще построить на участке, чтобы у будущих малышей появилось место для игр. Изначально у Розы Раифовны была задумка сделать домик на дереве, но когда она увидела предлагаемые варианты, то поняла, что у нее нет на участке подходящего дерева.

«Но, оказывается, очень много есть просто домиков. Такой можно сделать повыше, чтобы залезать на него. Я даже местечко уже выделила, — рассказала ведущая. — Меня дочка спрашивает: «Мам, это что такое?» Я отвечаю: «Ничего, ничего! Это пока так, проекты…» Она говорит: «Понятно. Внуков еще нет, а мы уже домики подбираем…»

Еще в планах Сябитовой построить на участке тренажерных зал, а то, когда внуки пойдут, будет некогда.