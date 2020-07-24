«Я не хотела переплюнуть предыдущую за 15 миллионов»: Сябитова о расходах и подарках на свадьбу дочери

В интервью Teleprogramma.pro знаменитая телесваха рассказала о зяте, о подарках молодоженов и о совете охранников ЗАГСа

Самая известная телесваха страны Роза Сябитова снова выдала дочь Ксению замуж. Ее избранником стал 33-летний инженер Максим Шевченко.

По словам Сябитовой, нынешний муж дочери кардинально отличается от предыдущего. И телесваха уверена, что на этот раз Ксения действительно обретет свое счастье.

После неудавшегося первого брака Ксения Сябитова побаивалась серьезных отношений, опасаясь снова наступить на те же грабли. Но Максим стал для нее исключением.

С Максимом Шевченко 28-летняя Ксения познакомилась два с половиной года назад на праздновании 23 февраля. По словам Максима, в будущей избраннице ему понравилась не только красивая внешность, но и ее открытость и простота.

Поначалу молодой мужчина и предположить не мог, что Ксения – дочь известной телеведущей Розы Сябитовой. А когда узнал, то подумал, что его разыграли.

Но позже, уже общаясь с Розой Раифовной, Максим понял, что экранный образ может кардинально отличаться от истинного.

Предложение будущей избраннице Максим Шевченко сделал еще в декабре прошлого года, на Карловом мосту в Праге. И их свадьба могла состояться и раньше, но коронавирус спутал карты всем влюбленным мира.

«Максим — хороший молодой человек из интеллигентной семьи. Он нравится мне своей состоятельностью, контактностью, широким кругозором. Это хороший классический хозяин, который не тратит деньги абы на что.

Максим долго готовился, чтобы удивить Ксению. У него хватило фантазии сделать романтическое красивое предложение и приобрести дорогое кольцо, — пояснила Роза Сябитова, — Я люблю людей, которые делают себя сами и достигают поставленных целей, а Максим как раз входит в их число. Вижу, что человек вкладывает и в будущую жену, и в совместное будущее.

Молодые же в период пандемии постоянно находились у меня перед глазами. И я наблюдала за ними. Важным качеством, которое я ценила в своем муже, было умение посмеяться и рассмешить. Правда, это не имеет отношение к чувству юмора. Максим – тоже очень веселый человек.

А Ксения, на мой взгляд, сделала правильную вещь — она сразу назвала родителей Максима мамой и папой.

Из-за пандемии мы не могли устроить предварительные смотрины, и я увидела родственников прямо на свадьбе. Мне, конечно, тоже хотелось бы, чтобы Максим меня называл своей мамой.

Но я считаю, что для начала должна заслужить его доверие. А через доверие приходит и любовь. Я считаю, что наши дети – это наш аттестат зрелости. И если с ними возникают какие-то проблемы, то значит, надо предъявлять претензии ни к детям, а к себе».

— Торжество проходило по татарским обрядам. Или все-таки вы выбрали классический стиль?

— Это первая свадьба Ксении прошла в чисто татарских традициях. В этот раз все было по-другому. Да и в условиях пандемии пытаться придерживаться каких-то обрядов было бы смешно. И нужно было делать то, что возможно.

Если следовать мусульманским традициям, тогда надо приглашать всех родственников, а их более 200 человек. Поэтому на свадьбе присутствовали только самые близкие – около 20 человек. Мы поставили четыре стола по два метра длиной.

Свадьбу я делала у себя в имении, чтобы люди получили возможность свободно передвигаться. В самом начале церемонии даже раздавала всем маски и измеряла температуру, чтобы все были здоровы. В общем, это не те условия, чтобы жестко руководствоваться традициями.

Что нам удавалось делать для душевности и поднятия настроения, то мы и делали. Я не ставила перед собой задачу переплюнуть организацию предыдущей свадьбы за 15 миллионов рублей, это совершенно другая история.

Мы просто старались для зятя и потенциального будущего внука, чтобы он увидел хорошую и добрую историю. Кстати, и платье не было шибко дорогим – Ксения заказала его в ателье.

— А сколько стоила эта свадьба?

— Практически ничего. Я еще даже не смогла сделать свадебный подарок для своих детей. А они хотели свадебное путешествие на Мальдивы. Такой подарок впереди, поэтому пока мы еще не затратились на эту историю.

Собственно говоря, мы минимизировали затратную часть на свадьбу. Я позвонила своим друзьям, которые помогали мне организовывать первое бракосочетание. И они все сделали для меня в качестве подарка и на этот раз.

Помяните мои слово: у сыгравших свадьбу в этот период будут самые крепкие семьи. Испытание, пройденное до брака, только сплачивает людей. Ситуация показала, что не нужно тратиться на лишний пафос. На свадьбу приходят люди, действительно желающие счастья молодым.

— Извините за нескромный вопрос, но что дарили молодым?

— Вы знаете, во все времена самый лучший подарок – это деньги. Хрусталь и мебель, как правило, идет в качестве приданого невесты: подушки, постельное белье. У Ксюши все это давно было, поэтому на такие подарки даже тратиться не нужно.

А для молодых, которые хотят посмотреть мир до рождения детей, деньги – это самое лучшее.

Сейчас их не нужно тратить на всякую ерунду, у нас впереди конец года. Не приведи Господь, случится вторая волна коронавируса, и деньги еще понадобятся. А еще дай Бог, пойдут внуки.

Кстати, с детьми я молодых не тороплю. Я не из тех матерей, кто кричит: «Вот, хотелось бы скорее увидеть внуков».

Я уже, кстати, даже присмотрела для них домик. И сказала дочке: «Ксения, рожай троих, потому что многодетный отец занимается делами, особенно при правильной жене».

У меня теперь большая родня. Ничего, поможем, всех поднимем общими усилиями. Я берегу себя, чтобы хватило сил на внуков и не на одного.

— Где сейчас живут молодожены?

— У меня, но территория участка большая, и мы практически не пересекаемся. У Максима сейчас отпуск, а Ксения находится в рабочем графике. Поскольку она работает со мной, у нее ненормированный рабочий день.

Молодые хотели поехать в Сочи, но я их отговорила. Впереди — Мальдивы. Кстати, на территории участка есть бассейн, хамам, спа-салон, беседки, четыре мангала, к молодым постоянно приезжают друзья. Отдыхайте на здоровье, кто вам мешает.

— Чем занимается ваш зять?

— Максим – инженер по образованию, работает в институте, руководит лабораторией. Я его уговариваю написать диссертацию, поскольку к этому уже все готово. Так что с головой у него все в порядке, с руками тоже.

А еще у Максима есть хорошее качество – он, в отличие от предыдущего супруга Ксении, благодарит даже за самую малость. Но та история, конечно, в прошлом…

Вообще, хочется присоединиться к пожеланиям охранников Грибоедовского загса, которые сказали молодоженам: «Надеюсь, мы вас больше здесь не увидим». Только если они не придут сюда регистрировать детей…

Как говорится, совет да любовь! Редакция Teleprogramma.pro поздравляет молодых с бракосочетанием и желает им счастливой семейной жизни!