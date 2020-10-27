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Натанцевался: Джанлука Вакки стал отцом в 52 года

«Танцующий» миллионер поделился фотографией родившей жены.

Натанцевался: Джанлука Вакки стал отцом в 52 года
Джанлука Вакки с женой Шэрон. Фото: Instagram.com/gianlucavacchi

Итальянский миллионер, знаменитый своими танцевальными роликами, принимает поздравления по случаю рождения своего первенца. Джанлука Вакки разместил кадры из палаты роддома жены — Шерон Фонсеки — в личном микроблоге.

Знаменитость рассказал подписчикам о рождении дочери:

«Она с нами… Мы с Шэрон рады поделиться, что сегодня утром родилась наша дочь — Блу Иерусалим Вакки. Славу Боу, она здорова, и мы просто любим ее больше наших жизней».

Поклонники популярной в Интернете пары остались в восторге от фото и поздравили родителей с долгожданным событием в жизни Вакки и Фонсеки.

Примечательно, что родители не показали лица малышки. Новоиспеченный отец закрыл широкой ладонью дочь.

Джанлука Вакки с женой Шерон
Джанлука Вакки с женой Шерон прикрывают лицо новорожденной дочери. Фото: Instagram.com/gianlucavacchi

Напомним, Фонсека и Вакки стали встречаться еще в 2017 году. Тогда миллионер и не собирался становиться отцом. Однако в 2020 году Джанлука уже стоит с ребенком на руках. До родов модель и бизнесмен опубликовали новый танец прямо в палате. Шерон танцевала с капельницей в руках. Также в кадр попала акушер звездной пары.

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"танцующий миллионер"Джанлука Ваккипервенецпополнение в семье