Беременная жена Джанлуки Вакки устроила танцы, показав огромный живот

52-летний «танцующий миллионер» Джанлука Вакки не перестает эпатировать публику. Мужчина стал знаменитым после серии зажигательных челленджей, в которых он танцевал в окружении молодых моделей на белоснежных яхтах и на фоне голубых бассейнов.

Многие были уверены, что в таком возрасте исправится мужчина вряд ли. Джанлука ни разу не был женат, да и каких-то длительных отношений за ним не наблюдалось.

Однако на пути блогера и бизнесмена все-таки повстречалась женщина, которая смогла по-настоящему завоевать его сердце. Этой дамой оказалась 27-летняя модель Шэрон Фонсека. Вначале стало известно, что пара ожидает ребенка, а теперь выяснилось, что они поженились. Снимки со скромной свадьбы показала в своем блоге избранница бизнесмена. Малыш должен появиться на свет буквально со дня на день.

Тем не менее, столь волнительное событие не стало поводом для того, чтобы отказаться от новых танцевальных видео в Сети. На последней записи Джанлука предстал в привычном образе за исключением одного момента — вместо стройной модели с осиной талией рядом с ним танцевала глубоко беременная красотка с внушительным животом.