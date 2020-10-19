Неугасающая «дикая Роза»: как изменилась Вероника Кастро
Видео
«Жизнь других» в Люксембурге: почему школьники в 18 лет идут в первый класс
Жанна Бадоева
Звездный гость

Беременная жена Джанлуки Вакки устроила танцы, показав огромный живот

Пара недавно расписалась, отметив скромную свадьбу.

Беременная жена Джанлуки Вакки устроила танцы, показав огромный живот
Джанлука Вакки с женой. Фото: instagram.com/sharfonseca/

52-летний «танцующий миллионер» Джанлука Вакки не перестает эпатировать публику. Мужчина стал знаменитым после серии зажигательных челленджей, в которых он танцевал в окружении молодых моделей на белоснежных яхтах и на фоне голубых бассейнов.

Многие были уверены, что в таком возрасте исправится мужчина вряд ли. Джанлука ни разу не был женат, да и каких-то длительных отношений за ним не наблюдалось.

Однако на пути блогера и бизнесмена все-таки повстречалась женщина, которая смогла по-настоящему завоевать его сердце. Этой дамой оказалась 27-летняя модель Шэрон Фонсека. Вначале стало известно, что пара ожидает ребенка, а теперь выяснилось, что они поженились. Снимки со скромной свадьбы показала в своем блоге избранница бизнесмена. Малыш должен появиться на свет буквально со дня на день.

Тем не менее, столь волнительное событие не стало поводом для того, чтобы отказаться от новых танцевальных видео в Сети. На последней записи Джанлука предстал в привычном образе за исключением одного момента — вместо стройной модели с осиной талией рядом с ним танцевала глубоко беременная красотка с внушительным животом.

Тэги

"танцующий миллионер"беременнаяДжанлука ВаккиНовости googleчеллендж