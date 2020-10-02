«Утренний объезд территорий»: дочь Проскуряковой освоила вождение детского мини-авто

60-летний композитор Игорь Николаев часто публикует в своем микроблоге фотографии и видеоролики дочери Ники. Знаменитый папа проводит все свободное время с семьей. К слову, один из членов звездного семейства — собака Зойка — стала героиней нового семейного видео. Кадры с утренней прогулки артист разместил на своей странице в Instagram.

Николаев снял на камеру то, как дочка водит детский автомобиль. Малышка ездила вместе со своим четвероногим другом по двору загородного особняка. Причем за рулем мини-авто кроха чувствовала себя вполне уверенно.

«Утренний объезд территории. Вероника катает Зойку — Зойка кайфует!» — написал артист.

Сам музыкант пожелал доброго утра верным почитателям, любуясь счастливым лицом своей маленькой наследницы.

Поклонники мужа певицы Юлии Проскуряковой остались в восторге от умилительного видео знаменитого папы:

«Прелесть какая!», «Такие милые!», «Удивительно, как спокойно реагирует собака, сидит неподвижно, как игрушечная. Что же ей такого Вероника сказала?!», «Ой, слов нет. Это надо такое видеть!», «Умничка, красиво водит машину!», «Повезло же Зойке!».

Напомним, что девочка родилась в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, спустя пять лет после свадьбы. 23 сентября 2010 года музыкант женился третий раз.