Лера Кудрявцева: «Мария Арбатова не пощадила коллег по цеху»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
За что судят Михаила Ефремова: от смертельного ДТП до суда века - видеообзор
Видео

Осенние прогулки в Юрмале: Николаев нарядил четырехлетнюю дочь во все розовое

Композитор отдыхает с семьей в Латвии.

Осенние прогулки в Юрмале: Николаев нарядил четырехлетнюю дочь во все розовое
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото Global look press.

Начало осени ознаменовалось для многих звезд по-разному. Кто-то, вроде Константина Богомолова, решил уйти в рабочий процесс. Но и про общение с наследницей — дочкой Анной — театральный режиссер не забывает. А кто-то, как Екатерина Климова, продлил теплый сезон и отправился в Турцию к солнышку и морскому побережью.

60-летний Игорь Николаев со своей семьей просто не уезжал из Латвии, куда он приехал еще в августе частным самолетом. Музыканту составили компанию его жена Юлия Проскурякова и четырехлетняя дочь Вероника. Некоторые поклонники возлюбленной артиста заметили, что его спутница расцвела. Постройнела и похорошела в Прибалтике.

Увы, но в отпуске Игоря Николаева застали первые холода. В личном блоге он разместил фотографию с прогулки, на которой его наследница Ника запечатлена в теплом «дутом» жилете поверх джемпера и брюках. При этом при выборе наряда для девочки звездные родители остановили свой выбор на розовых оттенках.

«Осень какая-то внезапная… Парк опустел, катаемся на машинке в одиночестве… Зато прохладный чистый морской воздух!» — написал народный артист в личном блоге.

Тэги

Вероника НиколаеваИгорь НиколаевниколаевЮлия НиколаеваЮлия ПроскуряковаЮрмала