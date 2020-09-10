Осенние прогулки в Юрмале: Николаев нарядил четырехлетнюю дочь во все розовое

Начало осени ознаменовалось для многих звезд по-разному. Кто-то, вроде Константина Богомолова, решил уйти в рабочий процесс. Но и про общение с наследницей — дочкой Анной — театральный режиссер не забывает. А кто-то, как Екатерина Климова, продлил теплый сезон и отправился в Турцию к солнышку и морскому побережью.

60-летний Игорь Николаев со своей семьей просто не уезжал из Латвии, куда он приехал еще в августе частным самолетом. Музыканту составили компанию его жена Юлия Проскурякова и четырехлетняя дочь Вероника. Некоторые поклонники возлюбленной артиста заметили, что его спутница расцвела. Постройнела и похорошела в Прибалтике.

Увы, но в отпуске Игоря Николаева застали первые холода. В личном блоге он разместил фотографию с прогулки, на которой его наследница Ника запечатлена в теплом «дутом» жилете поверх джемпера и брюках. При этом при выборе наряда для девочки звездные родители остановили свой выбор на розовых оттенках.