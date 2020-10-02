Мать и дитя: жена Смольянинова запечатлела подросшего сына Марка

28-летняя исполнительница роли Чумы в фильме «Стальная бабочка» поделилась свежим снимком с сыном Марком. Актриса разместила семейную фотографию в личном профиле.

Молодая мамочка сфотографировались в полный рост в репетиционном зале. Примечательно, что, помимо свободной черной футболки и джинсовых брюк прямого кроя, Дарья Мельникова продемонстрировала своего сына. Полуторагодовалый Марк сидел на плечах мамы и обнимал ее за шею.

Напомним, что ранее артистка старалась не разглашать подробности своей личной жизни. Поклонники долгое время не знали, кто является возлюбленным Мельниковой. Ей даже приписывали роман с актером Александром Головиным. Однако в 2013 году Мельникова вышла замуж за Артура Смольянинова. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей — Артура и Марка.

Отметим, что 36-летний муж актрисы, в отличие от жены, не скрывал свои романы. В конце первого курса ГИТИСа у Смольянинова были отношения с Екатериной Директоренко. Затем актер встречался с бывшей супругой Дмитрия Диброва — Александрой Шевченко. И только потом он женился на Мельниковой.

Напомним, что свадьбу пара сыграла без пышных посиделок в дорогом ресторане. Более того, не было и традиционных платья с фатой. Смольянинов и Мельникова пришли в ЗАГС в венках из полевых цветов и обычных джинсах.