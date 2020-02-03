«Идеальная семья»: Мельникова устроила фотосессию с мужем и подросшим сыном

Дарья Мельникова в свое время прославилась за счет роли в сериале «Папины дочки». Сейчас она уже совсем взрослая. Девушка вышла замуж за Артура Смольянинова и подарила ему двоих сыновей. Их старшему наследнику Артуру (назван в честь отца) четыре года, а младшему Марку только год. Обычно она редко публикует семейные снимки, но накануне актриса сделала исключение.

Мельникова устроила совместную фотосессию с возлюбленным на улице. Они облачились в модные парки. Вместе с супругами позировал и их старший наследник, представший в желтом пуховике и шапке с козырьком. Мальчик натянул головной убор на лицо, чем рассмешил маму. Звездная семья оделась в одном спортивном стиле. Дарья похвасталась обновкой, хотя ранее объявила, что на год откажется от покупок.

Многие поклонники восхитились снимком. Некоторые не знали, что актриса замужем. «Идеальная семья», «Я только что узнал, что твой муж Артур», «Вы самая красивая пара», «Почему ребенок всегда спрятан? Ребенок, он и в Африке ребёнок….», «Пара прекрасная, да и парки что надо», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Мельникова объяснила, почему скрывает лица детей. «Сын не хотел фоткаться и надел шапку. Ну мы ждем момента, когда он сам будет не против», — заверила она. Девушка добавила, что ждет разрешения от своих детей, тогда и покажет их лица.

Напомним, что во время второй беременности Дарья ушла в полноценный декретный отпуск. Более того, она кардинально сменила имидж и подстриглась «под мальчика». При этом ей удается выглядеть женственно. Она часто участвует в фотосессиях, облачаясь в платья.