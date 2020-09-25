«Вы очень поможете мне»: Рита Дакота собралась подарить дочке народную колыбельную

Вернувшаяся с турецких каникул певица Рита Дакота смогла, наконец-то, обнять свою маленькую дочь Мию. 30-летняя артистка рассказала поклонникам, что, находясь в чужой стране, она каждый день звонила домой и по громкой связи укладывала малышку песнями и сказками. В эти минуты у звезды появилась мечта — написать колыбельную и подарить ее дочке на трехлетие.

Дакота хочет, чтобы песня получилась народной, чтобы все мамочки из армии ее фанатов пели эту композицию своим детям. Поэтому она предложила поклонникам поучаствовать в создании будущего хита.

«Вы очень поможете мне, если в комментария напишете сейчас, как вы ласково называете своего ребенка и что обычно говорите ему на ночь, когда хотите передать всю свою любовь, все свое тепло», — написала Рита в Instagram, отметив, что слова из комментариев могут перекочевать в текст будущей песни.

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Напомним, что недавно другой музыкант — Рома Билык из группы «Звери» — анонсировал альбом, состоящий из одних колыбельных. Пластинка должна выйти осенью.