Злой рок Лидии Федосеевой-Шукшиной: второй муж умер, четвертый спился, а пятый вообще Алибасов
Видео
«Брак надолго, но не навсегда»: экстрасенс о будущем Натальи Водяновой и Антуана Арно
Видео

«Вы очень поможете мне»: Рита Дакота собралась подарить дочке народную колыбельную

Певица просит фанатов поделиться словами любви для будущей песни.

«Вы очень поможете мне»: Рита Дакота собралась подарить дочке народную колыбельную
Рита Дакота задалась целью написать колыбельную. Фото: Global Look Press

Вернувшаяся с турецких каникул певица Рита Дакота смогла, наконец-то, обнять свою маленькую дочь Мию. 30-летняя артистка рассказала поклонникам, что, находясь в чужой стране, она каждый день звонила домой и по громкой связи укладывала малышку песнями и сказками. В эти минуты у звезды появилась мечта — написать колыбельную и подарить ее дочке на трехлетие.

Дакота хочет, чтобы песня получилась народной, чтобы все мамочки из армии ее фанатов пели эту композицию своим детям. Поэтому она предложила поклонникам поучаствовать в создании будущего хита.

«Вы очень поможете мне, если в комментария напишете сейчас, как вы ласково называете своего ребенка и что обычно говорите ему на ночь, когда хотите передать всю свою любовь, все свое тепло», — написала Рита в Instagram, отметив, что слова из комментариев могут перекочевать в текст будущей песни.

Напомним, что недавно другой музыкант — Рома Билык из группы «Звери» — анонсировал альбом, состоящий из одних колыбельных. Пластинка должна выйти осенью.

Тэги

дочь Мияколыбельнаяколыбельные песниреальные родителиРита Дакота