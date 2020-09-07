«Оказалось совсем не просто»: Рома Зверь выпустит альбом с колыбельными песнями

Солист рок-группы «Звери» Рома Билык анонсировал выход своего мини-альбома под названием «Колыбельные». Как не трудно догадаться, все композиции новой пластинки будут предназначены для убаюкивания детей. 42-летнему певцу пришлось унять свой рокерский темперамент и сочинить нечто нежное и успокаивающее.

«Писать и петь колыбельные оказалось совсем не просто и даже сложно. Гитара и голос, больше ничего», — написал музыкант в Instagram.

Он отметил, что альбом должен выйди этой осенью.

Добавим, что у самого Ромы Зверя двое дочерей — 12-летняя Оля и 5-летняя Зоя, — так что у него было на ком опробовать свои колыбельные.