«Хочется родить еще одного»: Тодоренко и Топалов задумались о пополнении в семье

Супруги заявили о желании завести еще одного малыша. У пары подрастает сын Майкл.

Влад Топалов и блогер Регина Тодоренко рассказали о своих планах на второго ребенка. При этом артисты опровергли слухи о беременности ведущей программы «Орел и решка». Топалов заявил, что они с женой не против появления в их семье еще одного малыша.

Конечно, мне хочется родить еще одного ребенка. А может, и не одного,

— поддержала мужа обладательница премии «Золотая кнопка YouTube».

Изначально Топалов говорил о том, что он не собирался торопить возлюбленную со второй беременностью. Артист прекрасно понимал, что Регине потребуется определенное время на восстановление. Однако музыкант дал понять, что всегда хотел иметь большую семью.

Произошла интересная вещь… У нас с сыном случилась абсолютная идиллия, ему со мной интересно, он ко мне бежит, обнимается, мы играем. Влад Топалов

К слову, жена артиста не только находит время на семью и маленького сынишку, она также активно занимается своей карьерой, пишет 7days. Вместе с Романом Костомаровым Регина участвует в проекте «Ледниковый период». Сам Топалов тоже принимает участие в шоу. Его партнершей стала 34-летняя фигуристка Елена Ильина.