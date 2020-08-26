Российским школам запретили собирать деньги с родителей на меры борьбы с инфекцией

Чиновники запретили школам собирать с родителей деньги на термометры, санитайзеры и другие средства защиты от инфекции. Об этом журналистам сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы направили соответствующее письмо о том, что такого нельзя делать, и средства на это должны быть предоставлены в региональных бюджетах», — цитирует главу ведомства «Интерфакс».

Такой комментарий министр выдал после того, как ему сообщили о том, что некоторых школах уже начались подобные поборы.

Кравцов добавил, что системе образования удалось исключить требование Роспотребнадзора о том, чтобы в классе находилось не более 25 человек. Вместо этого школы будут разделять учеников из разных потоков между собой, чтобы у каждых возрастных групп была своя территория в стенах учебного заведения.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты предложили Минпросвещения перенести начало учебного года с сентября на октябрь, но ведомство отклонило эту идею.