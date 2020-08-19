Анджелина Джоли призналась, что любит домашний хаос, устроенный ее детьми

На днях голливудская актриса Анджелина Джоли дала интервью передаче Daily Pop на канале E!, в котором рассказала о том, как провела самоизоляцию со своими шестью детьми. Напомним, кинодива уже много лет судится с бывшим мужем Брэдом Питтом, чтобы единолично взять на себя опеку над их тремя приемными и тремя родными наследниками.

Актриса рассказала, что на самоизоляции с шестью непоседами ее жизнь превратилась в хаос, но это ей даже нравится, потому что 45-летняя звезда предпочитает постоянно быть в тонусе.

«Знаете, я никогда не ценила расслабленность, — поделилась Джоли с ведущей шоу. — Я тут устраивала важные встречи (очевидно, по видеосвязи, — прим. авт.), в которых мелькали собаки, мячи, дети и все такое».

Но актрисе нравится жизнь обычной матери, к бытовым неудобствам она относится с юмором. Анджелина призналась, что пыталась упорядочить жизнь детей, придумав для них расписание, но у ее старшей дочери Захары гораздо лучше получается организовать семью.

Еще Джоли рассказала, что по вечерам любит устраивать с детьми просмотр кино. Все надевают пижамы, запасаются попкорном и вместе смотрят какой-нибудь фильм. Несмотря на всю звездность, наследники актрисы ведут себя, как самая обычная семья.