«Больше всего пострадали дети»: адвокаты Питта уверены, что Джоли хочет затянуть дело об опеке

Блистательная голливудская пара Брэда Питта и Анджелины Джоли начала разводиться еще четыре года назад. И если имущество бывшие супруги давно разделили, то вот за детей борются до сих пор. Напомним, кинодива Джоли хочет отстранить Питта от опеки над их шестерыми наследниками (тремя приемными и тремя родными). И, похоже, она намерена биться в этом вопросе до победного конца.

7 августа, как сообщает издание People, актриса подала ходатайство об отстранении судьи Джона Одеркирка, занимающегося делом об опеке. Якобы у последнего имеются особые отношения с адвокатами ее бывшего мужа, а значит и некоторая предвзятость. Юристы Питта отреагировали на это заявлением о том, что своими действиями актриса намеренно затягивает процесс.

«К сожалению, от очевидного тактического гамбита Джоли больше всего пострадали дети сторон, которые по-прежнему лишены возможности окончательного решения по вопросу опеки», — говорится в документах поданных в суд Питтом.

Источник издания, близкий к актеру, уточнил, что судья, о котором идет речь, присутствовал на свадьбе звезд в 2014 году, и оба супруга его хорошо знают. По мнению инсайдера, Джоли хочет сменить арбитра ближе к концу процесса, потому что чувствует, что проиграет дело.