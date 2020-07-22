«Трогательные обнимашки»: Лиза Галкина в розовом кардигане показала свою любовь к отцу

Двойняшки Гарри и Лиза Галкины покорили сердца многих поклонников своих звездных родителей. За занятиями и увлечениями, шалостями и играми братика и сестрички наблюдают не только подписчики Галкина и Пугачевой. У Лизы, к примеру, уже давно существует фан-страничка, где уже более полумиллиона фолловеров. И каждый пост в этой группе вызывает бурю восторгов.

Как и в этот раз. В ленте аккаунта появилось совместное фото Лизы с папой. Крошка в розовом кардиганчике сидит у отца на руках и нежно обнимает родителя.

«Теплое фото с любимым папой», — слова под снимком.

Подписчики отметили, что Максим Галкин уделяет много внимания своим наследникам.

«Папина и мамина дочка», «Максим — умница, столько внимания деткам», «Как трогательно! Папа — очень важно в жизни девочек», «Какие трогательные обнимашки», «Как сильно любит папу», «Лиза — папина доченька или мамина??? Красивая девочка и в маму, и в папу», — написали в комментариях.

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А не так давно сам Максим Галкин показал, как весело поиграл с сыном Гарри в настольный футбол. В какой-то момент к ним присоединилась и Лиза, и все вместе они стали радоваться триумфу родителя.