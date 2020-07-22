«Какие вы модные!»: Лиза и Гарри Галкины восхитили отца своим видом

Стильные близнецы появились на прогулке в белоснежных футболках с принтом и брюках из денима.

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина с ранних пор прививают чувство стиля. Это видно по их манере одеваться — без пафоса, но со вкусом. Накануне близнецы Гарри и Лиза засветились на прогулке в летнем family look, который восхитил их отца-артиста.

«Какие вы модные!» — пришел в восторг комик.

Действительно, на наследников Аллы Пугачевой можно было залюбоваться. Они примерили белоснежные футболки с текстовым принтом и брючки из денима. При этом мальчик предпочел классические бермуды, а девочка полосатые чиносы. Гарри проявил особую креативность, дополнив свой образ шляпой и биноклем на ремне через плечо.

Отметим, что джинсовую ткань в этом сезоне Владислав Лисовец, эксперт моды, называл в числе главных трендов текущего сезона. А вот белые вещи актуальны каждое лето, не стало исключением и нынешнее время.