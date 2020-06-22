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Роспотребнадзор выпустил памятку по защите детей от коронавируса после самоизоляции

Важно приучить малышей и подростков к правилам личной гигиены.

Роспотребнадзор выпустил памятку по защите детей от коронавируса после самоизоляции
Гулять с детьми стало можно, но опасность заразиться никуда не делась. Фото: Global Look Press

22 июня Роспотребнадзор опубликовал памятку, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений. Специалисты ведомства напомнили родителя, что, несмотря на снижение количества новых заболевших, показатели все еще остаются достаточно высокими. Поэтому необходимо объяснить детям, какие правила нужно соблюдать на улице.

Роспотребнадзор
Памятка, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений. Фото: Роспотребнадзор.

В целом они такие же, как в рекомендациях по использованию детских площадок: соблюдать социальную дистанцию, не дотрагиваться до лица, обрабатывать кожу после качелей, горок и тренажеров. Также специалисты напоминают, что ребятню стоит с малых лет приучать к правилам личной гигиены, а делать это лучше всего собственным примером. Детям крайне важно объяснить, что грязные руки могут стать источником инфекции или другой болезни.

Добавим, по официальным данным на 22 июня, количество заболевших коронавирусом в России за сутки составило 7600 человек, что является самых меньшим показателем с конца мая. Число активных случаев по стране составляет чуть меньше 240 тысяч. Всего за период пандемии было зафиксировано более 592 тысяч заразившихся, 8206 человек умерло. Дети, как и взрослые, подвержены заражению, однако переносят инфекцию гораздо легче, зачастую бессимптомно, что делает их частыми переносчиками заболевания.

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