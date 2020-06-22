Роспотребнадзор выпустил памятку по защите детей от коронавируса после самоизоляции

22 июня Роспотребнадзор опубликовал памятку, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений. Специалисты ведомства напомнили родителя, что, несмотря на снижение количества новых заболевших, показатели все еще остаются достаточно высокими. Поэтому необходимо объяснить детям, какие правила нужно соблюдать на улице.

В целом они такие же, как в рекомендациях по использованию детских площадок: соблюдать социальную дистанцию, не дотрагиваться до лица, обрабатывать кожу после качелей, горок и тренажеров. Также специалисты напоминают, что ребятню стоит с малых лет приучать к правилам личной гигиены, а делать это лучше всего собственным примером. Детям крайне важно объяснить, что грязные руки могут стать источником инфекции или другой болезни.

Добавим, по официальным данным на 22 июня, количество заболевших коронавирусом в России за сутки составило 7600 человек, что является самых меньшим показателем с конца мая. Число активных случаев по стране составляет чуть меньше 240 тысяч. Всего за период пандемии было зафиксировано более 592 тысяч заразившихся, 8206 человек умерло. Дети, как и взрослые, подвержены заражению, однако переносят инфекцию гораздо легче, зачастую бессимптомно, что делает их частыми переносчиками заболевания.