«Самая большая проблема»: Шарлиз Терон призналась, что стрессовала из-за домашнего обучения

Звезда «Безумного Макса» лучше снимется в куче боевиков, чем вернется к этому опыту.

Необходимостью остаться дома и заниматься с детьми дистанционным обучением были недовольны не только рядовые россияне, но и голливудские звезды. Недавно 44-летняя актриса Шарлиз Терон дала интервью изданию Today, в котором рассказала, как ей пришлось проводить самоизоляцию с двумя приемными дочерьми — пятилетней Огаст и восьмилетней Джексон, которая, к слову, еще год назад была мальчиком.

«Я бы сказала, что самая большая проблема для меня — это обычное домашнее обучение, — призналась звезда кино. — Это было невероятно напряженное время для меня, и я лучше соглашусь на съемки в боевиках снова и снова, лишь бы не возвращаться к домашнему обучению».

Шарлиз также рассказала, что роль матери сделала ее более терпеливой, хотя, когда ее дочкам угрожает опасность, женщина может легко выйти из себя. Несмотря на ее слова про съемки, актриса отдает девочкам главный приоритет в своей жизни.

Напомним, поклонники Терон ждут нового боевика с ее участием, в котором актриса сыграла неубиваемую воительницу, живущую на Земле уже несколько сотен лет. Картина под названием «Бессмертная гвардия» выйдет 10 июля на Netflix.