Шарлиз Терон снова в деле: вышел трейлер боевика «Старая гвардия»

21 мая в Сети появился трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон, который должен выйти 10 июля на стриминговом сервисе Netflix.

Сюжет рассказывает о группе бойцов, которые наделены даром бессмертия. На протяжения долгих веков они спасают человечество, действуя в тени. Но в современном мире находятся люди, которые хотят отнять у долгожителей их фантастический дар. Судя по трейлеру, неубиваемой Терон придется всадить в злодеев немало пуль, да еще наставить на путь истинный девушку, которой судьбой суждено пополнить вечный отряд. Фильм основан на комиксе 2017 года за авторством Грега Рукки и Леонардо Фернандеза. Последний известен тем, что сотрудничал с Marvel.

Есть вероятность, что в российском прокате это кино получит другое название, так как уже есть фильм «Старая гвардия», снятый Сергеем Герасимовым в 1941 году. Фанаты комиксов помнят, как фильм Marvel «Капитан Америка: Гражданская война» был переименован в России в «Первый мститель: Противостояние».