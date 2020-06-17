Пальцы в рот не совать, глаза не тереть: специалисты объяснили, как обезопасить детей на улице

Роспотребнадзор дал рекомендации по прогулкам с детьми на улице, пока эпидемия коронавируса не утихла. Специалисты настаивают, что родители должны разъяснить ребятне ряд правил безопасности. Первое — соблюдение социальной дистанции не менее двух метров от других людей. Если для малыша это сложно, то стоит гулять с ним там, где у детей будет много свободного места, чтобы избежать скученности и тесного общения.

«Важно объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что все это повышает риск заражения», — цитирует сотрудников Роспотребнадзора портал Стопкоронавирус.рф.

Если же ребенок нарушил это правило, то следует тут же обработать его лицо дезинфицирующим средством и прополоскать рот водой. Такие же меры актуальны и для взрослых. Риск заражения увеличивает пользование лавочками, уличными тренажерами и детскими площадками. А брать ребенка в магазин или другие общественные места вообще не рекомендуется.

Кстати, специалисты ведомства отметили, что надевать маски детям до 7 лет необязательно, для них основная рекомендация — это соблюдение социальной дистанции. Но ребята постарше обязательно должны носить маски. После возвращения домой с прогулки рекомендуется не просто вымыть лицо и руки с мылом, но и принять душ.

Специалисты подчеркивают, что дети тоже болеют коронавирусом, хотя и в разы реже, чем взрослые, да и легче переносят заболевание, часто без симптомов. В этой связи ребенок легко может стать скрытым переносчиком инфекции для своих родственников.

Добавим, что по официальным данным на 17 июня, в России наблюдается спад заболеваемости CoViD-19. Число зараженных за сутки по стране впервые за месяц оказалось ниже 8 тысяч человек, при этом число новых выздоровевших — более 10 тысяч. Всего зарегистрировано чуть более 241 тысячи активных случаев. Однако общее число умерших составляет 7478 человек.