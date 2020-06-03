«Такой хороший папа»: Безруков показал, как укладывает маленького сына спать

Сергей Безруков показал в Сети, как укладывает своего младшего сына Степу спать. Хорошенько одев малыша и завернув его в теплое одеяльце, актер выносит малыша во двор своего дома.

Здесь на свежем воздухе, покачиваясь в колясочке, малыш не только отдыхает, но и дышит свежим воздухом. Обнародованные кадры привели в восторг публику.

«Такой хороший папа», «Малышу крепкого сна и здоровья, полезно на свежем воздухе», «Как приятно смотреть на вашу заботу о Степочке», — прокомментировали видео фолловеры.

Отметим, что так же поступает со своей маленькой дочкой Кларой Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик. Восьмимесячная малышка тихо спит в коляске на открытой веранде в тот момент, когда ее родители занимаются на тренажерах, установленных рядом.